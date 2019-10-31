Овечкин с женой показали свои костюмы на Хэллоуин

Супруга хоккеиста Анастасия опубликовала совместную фотографию в "Инстаграме". Также свои наряды решил продемонстрировать защитник "Аризоны" Илья Любушкин.

Игрок сборной России по хоккею и нападающий "Вашингтон Кэпиталз" (НХЛ) Александр Овечкин вместе со своей женой показали костюмы на Хэллоуин. Супруга хоккеиста Анастасия опубликовала в своём инстаграме пост с подписью "Тренер против судьи".

На снимке Александр одет в костюм тренера, а девушка позирует в одежде судьи.

Также свои наряды на Хэллоуин решили продемонстрировать защитник "Аризоны" Илья Любушкин и его жена. На снимке они изображены в русских народных костюмах.

Ранее Лайф сообщал, что более 90% россиян не собираются отмечать Хэллоуин. Об этом свидетельствуют данные из опроса ВЦИОМа.