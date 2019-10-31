Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в "Игре престолов"

Ранее виновницей киноляпа считалась сама Дейенерис, хотя подозрения падали и на Кита Харингтона.

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги. Виновником киноляпа оказался актёр Конлет Хилл, игравший лорда Вариса.

— Итак, вот правда. Мы тусовались до церемонии вручения премии "Эмми", и Конлет, который играл Вариса, обратился ко мне: "Эмилия, мне нужно тебе кое-что сказать. Стаканчик с кофе был мой", — рассказала она в шоу The Tonight Show with Jimmy Fallon.

По словам Кларк, Конлет объяснил свой поступок тем, что ему было нечего делать в той сцене. При этом Дейенерис заметила, что её коллега был нетрезв, но она ему верит.

Напомним, современный картонный стаканчик кофе попал в кадр в четвёртой серии финального сезона "Игры престолов". В Starbucks не стали утверждать, что это не их стаканчик, а повернули ситуацию в свою пользу. Как оказалось, инцидент принёс компании бесплатную рекламу, которую аналитики оценили в $2,3 миллиарда.

Создатели сериала сами посмеялись над киноляпом, однако кадры в серии заменили. При этом виновницей неловкой ситуации считалась именно Кларк, хотя подозрения падали и на Кита Харингтона.