Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в "Игре престолов"

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги. Виновником киноляпа оказался актёр Конлет Хилл, игравший лорда Вариса.
.@EmiliaClarke reveals once and for all who the real #GameofThrones coffee cup culprit is! More with @EmiliaClarke on #FallonTonight! pic.twitter.com/4T8AKiqIQO— Fallon Tonight (@FallonTonight) October 31, 2019
— Итак, вот правда. Мы тусовались до церемонии вручения премии "Эмми", и Конлет, который играл Вариса, обратился ко мне: "Эмилия, мне нужно тебе кое-что сказать. Стаканчик с кофе был мой", — рассказала она в шоу The Tonight Show with Jimmy Fallon.
По словам Кларк, Конлет объяснил свой поступок тем, что ему было нечего делать в той сцене. При этом Дейенерис заметила, что её коллега был нетрезв, но она ему верит.
Напомним, современный картонный стаканчик кофе попал в кадр в четвёртой серии финального сезона "Игры престолов". В Starbucks не стали утверждать, что это не их стаканчик, а повернули ситуацию в свою пользу. Как оказалось, инцидент принёс компании бесплатную рекламу, которую аналитики оценили в $2,3 миллиарда.
Создатели сериала сами посмеялись над киноляпом, однако кадры в серии заменили. При этом виновницей неловкой ситуации считалась именно Кларк, хотя подозрения падали и на Кита Харингтона.
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