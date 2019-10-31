Уральский город-призрак попал в рейтинг популярных мест для посещения в Хэллоуин

Заброшенный посёлок Старая Губаха, что в Пермском крае, назвали одним из самых страшных в рейтинге туристов. В город-призрак хотели бы отправиться многие участники опроса российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. О результатах опроса рассказывает URA.ru.
Старую Губаху обогнали в рейтинге лучших мест для празднования Хэллоуина заброшенный киногородок в Крыму, "умирающий" военный городок Буран в Карелии и Рыбацкий посёлок в Краснодарском крае.
Другими популярными у любителей острых ощущений объектами стали заброшенные шахты и посёлки в окрестностях города Кизела.
Ранее Лайф составлял список заброшенных мест, где очень страшно оказаться в одиночестве. А вот на Сицилии задумались возродить город-призрак.
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