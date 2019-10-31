Уральский город-призрак попал в рейтинг популярных мест для посещения в Хэллоуин

Раньше там добывали уголь, но со временем люди выехали, и сейчас дома почти полностью поглотила природа.

Заброшенный посёлок Старая Губаха, что в Пермском крае, назвали одним из самых страшных в рейтинге туристов. В город-призрак хотели бы отправиться многие участники опроса российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. О результатах опроса рассказывает URA.ru.

Старую Губаху обогнали в рейтинге лучших мест для празднования Хэллоуина заброшенный киногородок в Крыму, "умирающий" военный городок Буран в Карелии и Рыбацкий посёлок в Краснодарском крае.

Другими популярными у любителей острых ощущений объектами стали заброшенные шахты и посёлки в окрестностях города Кизела.

Ранее Лайф составлял список заброшенных мест, где очень страшно оказаться в одиночестве. А вот на Сицилии задумались возродить город-призрак.