Путин назвал недостаточным объём финансирования первичного звена медицины

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Калининградской области. В частности, во время беседы подняли вопрос здравоохранения и финансирования первичного звена медицины.
По словам главы государства, объём финансирования первичного звена медицины в рамках нацпроекта недостаточен. Речь идёт о 237 миллиардах рублей.
— 237 миллиардов, но этого недостаточно. С учётом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно, — заявил российский лидер.
Первичное звено входит в реализацию нацпроекта "Здравоохранение", который предполагает снижение смертности населения трудоспособного возраста, ликвидацию дефицита кадров и т.д.
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