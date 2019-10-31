Путин назвал недостаточным объём финансирования первичного звена медицины

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Калининградской области. В частности, во время беседы подняли вопрос здравоохранения и финансирования первичного звена медицины.

По словам главы государства, объём финансирования первичного звена медицины в рамках нацпроекта недостаточен. Речь идёт о 237 миллиардах рублей.

— 237 миллиардов, но этого недостаточно. С учётом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно, — заявил российский лидер.

Первичное звено входит в реализацию нацпроекта "Здравоохранение", который предполагает снижение смертности населения трудоспособного возраста, ликвидацию дефицита кадров и т.д.