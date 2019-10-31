Путин назвал системной проблемой разрыв между уровнями управления в России

Глава государства указал на конституцию, в которой закреплено разделение между муниципальным, региональным и федеральным уровнями.

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность "разрывом" между муниципальным и государственным уровнями управления в стране. Он отметил, что их отдалённость закреплена в конституции.

— Это системная проблема. Судя по тому, что на практике, происходит это потому в том числе, что у нас даже в основном законе — в конституции — есть определённый разрыв между муниципальным уровнем и государственным, — сказал глава государства на встрече с представителями общественности в Калининградской области.

Как пояснил Путин, согласно конституции, "муниципальный — это не государственный уровень, а региональный и федеральный — это государственный".

Ранее на встрече с представителями общественности Путин назвал недостаточным объём финансирования первичного звена медицины.