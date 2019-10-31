Путин не исключил ужесточения наказания за врачебные ошибки

Российский лидер также считает, что важна неизбежность наказания за неправильное решение по инвалидности.

Президент РФ Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для врачей, которые допускают ошибки при назначении инвалидности. Об этом глава государства сказал на встрече с представителями общественности в Калининградской области.

Российский лидер заявил о большом количестве случаев злоупотреблений в этой сфере. При этом именно необходимость наведения порядка зачастую ведёт к увеличению количества тех, кому в назначении инвалидности было отказано.

— Здесь министр [здравоохранения РФ Вероника Скворцова] присутствует и вице-премьер, курирующий эту сферу [Татьяна Голикова]. Прошу вас на этот счёт ещё раз подумать. Если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение, — заявил глава государства.

Путин также напомнил, что наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей предусмотрено и действующим законодательством. В связи с этим, по его мнению, важна неизбежность наказания за неправильное решение по инвалидности.

Ранее на встрече с представителями общественности Путин назвал недостаточным объём финансирования первичного звена медицины.