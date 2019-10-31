Белорусская таможня не пустила итальянских тигров в Дагестан, один из них умер

Белорусские таможенники задержали 10 итальянских тигров на польско-белорусской границе. Об этом сообщает радио RFM24. Ветеринарные справки признали неполными, у сопровождающих не оказалось белорусских виз.
Гигантские кошки должны были стать подарком зоопарку в Дагестане. Но с 26 октября животные не выходили из клеток. Тигры истощились, один из них погиб.
Tak, to się dzieje naprawdę. Polska 2019. Uwięzione na granicy tygrysy padają. Służby są bezradne. Gdzie są policja i prokuratura? Więcej o dramacie zwierząt tu: https://t.co/ulO0KGxeUs @PolskaPolicja @PolicjaLubelska @PK_GOV_PL @MinSrodowiska pic.twitter.com/nYolVOnFfo— Piotr Żytnicki (@PiotrZytnicki) 29 октября 2019 г.
Девять выживших приютил польский зоопарк — там животных отправят на карантин. Когда только кошки поправятся, их отправят в Испанию — в специальный центр для диких зверей.
Ранее Лайф показал видео с самой маленькой кошкой в мире, которое умилило соцсети.
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