Белорусская таможня не пустила итальянских тигров в Дагестан, один из них умер

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Фото © www.rmf24.pl

Спасать остальных животных взялся польский зоопарк. После выздоровления их отправят в Испанию.

Белорусские таможенники задержали 10 итальянских тигров на польско-белорусской границе. Об этом сообщает радио RFM24. Ветеринарные справки признали неполными, у сопровождающих не оказалось белорусских виз.

Гигантские кошки должны были стать подарком зоопарку в Дагестане. Но с 26 октября животные не выходили из клеток. Тигры истощились, один из них погиб.

Девять выживших приютил польский зоопарк — там животных отправят на карантин. Когда только кошки поправятся, их отправят в Испанию — в специальный центр для диких зверей.

<p>Фото © Zoo Poznań Official Site</p>

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