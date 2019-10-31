Путин поручил ускорить электронный документооборот в медицине

Процесс должен завершиться до конца 2021 года. Главное, чтобы для этого была технологическая возможность, подчеркнул президент.

В большинстве российских регионов перейти на электронный документооборот в медицинских учреждениях можно в течение двух ближайших лет и даже раньше. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече с общественниками в Калининграде.

— Есть регионы, которые к этому ещё не приступали, там будет сложнее, — признался глава государства. — Но мы постараемся это ускорить.

Российский лидер неоднократно призывал избавить врачей от лишней бумажной работы, поэтому введение электронного документооборота может стать действенным и удобным механизмом как для медиков, так и для пациентов.

Тем временем Пенсионный фонд России заявил о готовности перейти на электронные трудовые книжки с января 2020 года. По словам зампредседателя правления ПФР Сергея Чиркова, необходимые технические наработки уже есть.