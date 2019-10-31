У Посольства РФ в Мозамбике нет сведений о погибших в стране россиянах

Местные СМИ ранее сообщили, что граждане РФ нарвались на вооружённых повстанцев, которые их убили.

Российское диппредставительство в Мозамбике не получало данных от властей страны о гибели граждан РФ.

— Посольство не располагает информацией по данному поводу, и мы всё сами узнаем из СМИ. Никаких обращений не было, — приводит РИА "Новости" комментарий дипломатов.

Ранее местное издание Carta de Moçambique сообщило, что в районе Муидумбе недалеко от населённого пункта Миангалева 27 октября были убиты пять россиян, попав в засаду повстанцев.

В конце этого лета президент России Владимир Путин встречался с лидером Мозамбика Филипе Ньюси и рассказал, что в следующем году будет отмечаться 45-летие начала дипотношений двух стран и что Советский Союз в своё время сыграл значительную роль в становлении государства Мозамбик.