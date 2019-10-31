"Роскосмос" построит два дополнительных "Союза" из-за проблем у NASA

Они необходимы для полётов космических туристов, а также транспортировки международных экипажей на МКС.

"Роскосмос" выделит деньги на строительство двух дополнительных пилотируемых кораблей "Союз МС". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Глава госкорпорации рассказал, что получил запрос от главы NASA Джима Брайденстайна, который рассказал о задержке строительства кораблей для доставки американских экипажей на МКС. В связи с этим американским космонавтам в ближайшие два года потребуются места на российских "Союзах". Дмитрий Рогозин в свою очередь пообещал, что поможет коллегам транспортировать астронавтов, для чего ужмёт российские экипажи.

— Я дал вчера команду на выделение дополнительных средств "Роскосмосом" на создание двух кораблей "Союз" дополнительно. Производственные мощности нашего завода РКК "Энергия" — штатно четыре корабля в год, но можно сделать и по пять кораблей, — сказал Дмитрий Рогозин на встрече с журналистами.

Ранее глава "Роскосмоса" развеял стереотип об аварийности ракетно-космической техники в России.