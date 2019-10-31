Путин анонсировал экстренные меры по улучшению ситуации со школами

По словам российского лидера, соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.

Президент РФ Владимир Путин анонсировал меры по улучшению ситуации со школами. Глава государства отметил необходимость ремонта зданий учебных заведений и строительства новых.

— Мы думаем над этим и в ближайшее время будем принимать решения... Точно совершенно нужно принимать экстренные меры для того, чтобы улучшать ситуацию с местами в школах, — сказал он на встрече с представителями общественности Калининградской области.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал решить вопрос о бесплатном втором высшем образовании по профессиям кинопроизводства.