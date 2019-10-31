Минобороны опровергло достоверность видео "издевательств" над солдатом-убийцей

Как считают в военном ведомстве, публикация ролика, не имеющего никакого отношения к расстрелу военных в Забайкалье, является грубейшей провокацией.

Министерство обороны России распространило заявление о том, что опубликованное ранее на портале "Лента.ру" видео, на котором якобы запечатлены издевательства над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, устроившим бойню в воинской части в Забайкалье, не соответствует действительности.

Портал сообщал, что близкий к следствию якобы источник подтвердил достоверность снятого. Вскоре выяснилось, что ролик находился в Сети как минимум с 2016 года, в нём фигурируют заключённые.

— Распространённая интернет-изданием "Лента.ру" якобы видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией редакции. Зафиксированные на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября сего года и вообще к вооружённым силам, — говорится в сообщении ведомства.

Редакция портала уже удалила видеозапись и новость об "истязаниях".

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горный. Восемь военнослужащих погибли, ещё двое были ранены. Сам Шамсутдинов был обезврежен.

Одной из возможных и наиболее вероятных причин произошедшего называют дедовщину, царившую среди личного состава, а также неуставные отношения в части. Бывший солдат рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата просто довели неуставные отношения, предварительно подтвердила и комиссия Минобороны.