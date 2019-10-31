"Жёстко трамбовали". В деле банды Цапка появился новый потерпевший

По словам его адвоката, предпринимателя заставили подписать документы, которые лишали его бизнеса.

В громком деле о жестокой кубанской банде Сергея Цапка появился новый потерпевший. Адвокат местного предпринимателя Николая Гордика Ольга Тежерова сообщила, что Цапок вымогал у её подзащитного бизнес с помощью высокопоставленного кущёвского полицейского.

— Они возбудили уголовное дело в отношении Гордика по надуманным основаниям по инициативе этой банды. После чего Гордика задержали, и его в камере начали трамбовать, очень жёстко начали трамбовать, — передаёт "360" её слова.

Также, по словам Тежеровой, этот сотрудник полиции приходил в камеру Гордика и угрожал, что там его ждёт смерть.

— А в это время его жену и дочь трамбовали члены банды в Кущёвке: приезжали домой, таскали за волосы и прочее это всё, — отметила адвокат.

Когда полицейский в очередной раз навестил Гордика в тюрьме, он взял с собой документы, которые заставил подписать бизнесмена. Так Гордик лишился бизнеса.

Николай Гордик написал заявление в кущёвскую полицию по факту вымогательства 26 октября. Так он хочет сдвинуть расследование с мёртвой точки. Впервые он написал заявление по этому делу в 2010 году. В 2012 году его признали потерпевшим, но дело до сих пор не переквалифицировали в "Вымогательство".

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае с начала 90-х. Осенью 2010 года стало известно о массовом убийстве в станице Кущёвской. В собственном доме была убита целая семья. При этом из 12 убитых четверо были детьми.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка и его подельников — Владимира Алексеева и Игоря Черных — к пожизненному сроку. Другие подельники — Николай Цапок, Вячеслав Цеповяз, Андрей Быков и Вячеслав Рябцев — получили по 20 лет колонии, ещё один член банды, Владимир Запорожец, — 19 лет.

Тогда же защита Сергея Цапка обжаловала приговор в Верховном суде РФ. В 2014-м последний признал законным приговор участникам банды, но постановил прекратить уголовное дело в отношении Цапка, который умер от инсульта в одном из краснодарских СИЗО.

Летом этого года в Сети распространились фото с места ДТП в Сочи — на них заметили мужчину, похожего на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка.