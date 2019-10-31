Путин назвал безобразием ситуацию с пенсиями для работающих многодетных опекунов

Между тем, согласно недавно проведённому опросу, больше 35% российских семей не пользуются положенными им льготами.

Президент России Владимир Путин возмущён несправедливостью, которая сложилась по отношению к работающим многодетным матерям в статусе опекунов. Напомним, что в ряде случаев при выходе на пенсию им не выплачивается страховая часть выплат. На встрече с представителями общественности Калининградской области глава государства заверил, что этот вопрос будет решён по его личному поручению.

— Безобразие, — возмутился президент. — Это не ирония, не шутки, я эту проблему знаю, я уже поручение правительству дал. Эта несправедливость должна быть устранена.

Напомним, что этим летом Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотеки семьям, в которых с января 2019 года родились третий ребёнок и последующие дети. По закону многодетная семья может получить 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита одного из родителей.

Между тем, согласно недавно проведённому опросу, больше 35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах и, как следствие, не пользуются ими.

Ранее Лайф писал, какие льготы и скидки положены пенсионерам в России.