Годы в пробках. Космонавты попросили построить дублёр Щёлковского шоссе

Антон Шкаплеров, который трижды бывал на МКС, шутит, что провёл 533 дня в невесомости и два года — в пробках на этой трассе.

Космонавты написали петицию о необходимости строительства дублёра Щёлковского шоссе. По их словам, из-за загруженной магистрали путь в Звёздный городок становится настоящим испытанием.

— С утра пробка в Москву, после обеда — ближе к вечеру — пробка из Москвы. И 25 километров можем передвигаться в течение трёх-четырёх часов, — рассказал телеканалу "360" начальник первого управления Центра подготовки космонавтов Валерий Корзун.

Антон Шкаплеров, за плечами которого три полёта на МКС, говорит, что его коллеги и жители прилегающих к шоссе населённых пунктов буквально мечтают о дублёре магистрали. Он шутит, что провёл 533 дня в невесомости и два года — в пробках на этой трассе.

Щёлковское шоссе является одной из самых загруженных федеральных автотрасс на территории Москвы и Московской области. Разгрузить дорогу сможет дублёр, однако для его прокладки придётся сдвинуть границы национального парка "Лосиный Остров".

Ранее именно пробки на дорогах россияне назвали одной из причин, почему они отказываются от личного автомобиля.