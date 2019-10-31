В России отзывают более четырёх тысяч старых BMW

Отзыв касается автомобилей, которые были проданы с февраля 2000-го по май 2002-го.

Неисправность подушки безопасности стала причиной отзыва более четырёх тысяч автомобилей BMW в России. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

— Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 4 тысяч 144 транспортных средств марки BMW третьей серии (Е46) и пятой серии (Е39). Программа мероприятий представлена ООО "БМВ Русланд трейдинг", являющимся официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке, — сообщает ведомство.

В подушке безопасности водителя могут быть неисправности. Неверно может функционировать газогенератор фирмы "Tаката", если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет и (или) в результате дефекта качества, допущенного при производстве газогенератора. При определённых условиях газогенератор может взорваться с последующим выбросом металлических осколков.

VIN-коды автомобилей, которые будут отозваны, опубликованы на сайте Росстандарта. Замена будет бесплатной для владельца.

В прошлом месяце BMW отзывали в России из-за дефекта подголовника.