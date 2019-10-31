Путин рассказал анекдот про встречу бабушки и юриста

Таким образом глава государства решил ответить на предложение об изменении системы медицинских закупок.

На встрече с представителями общественности Калининградской области глава государства Владимир Путин обсудил вопросы здравоохранения. Один из прозвучавших вопросов касался возможности внесения изменений в систему медицинских закупок. Его он прокомментировал анекдотом.

— Это напоминает мне разговор в юридической консультации. Когда бабушка приходит и говорит адвокату: "Имею ли я право?" Юрист: "Имеешь, бабушка". Она: "Ну нет, я хочу спросить, имею ли я право". Он: "Да имеешь же". Бабушка: "Могу я или нет?" Юрист: "Нет, бабка, не можешь", — сказал Владимир Путин.

Лайф вёл прямую трансляцию встречи главы государства Владимира Путина с представителями общественности в Калининградской области.