Экстрасенс прокомментировал слухи о том, что Гагарину сглазили

Белова объяснила, что недругу звезды для этого пришлось бы обращаться к специалисту, сведущему в рунической магии крови.

Экстрасенс Евгения Белова развеяла опасения певицы Полины Гагариной, которая стала грешить на сглаз из-за частых недомоганий. Нумеролог заверила, что в этом нет ничего магического — звезда просто не уследила за своим здоровьем.

— Сила народного сглаза, конечно же, преувеличена... У людей создалось мнение, что достаточно произвести какую-то элементарную процедуру (вроде всевозможных чтений псевдонародных заговоров) — и все враги будут повержены, никаких проблем больше не будет, — рассказала Белова в эфире НСН.

Экстрасенс назвала это всё сказкой, не имеющей никакого отношения к реальной магической практике. По её словам, сглаз и порча — трудоёмкий процесс, на него не всякий эксперт пойдёт. По словам Беловой, в первую очередь для наведения сглаза или порчи придётся воспользоваться "рунической магией крови", поскольку прочие техники могут оказаться бесполезными.

— Я сильно сомневаюсь, чтобы кто-то настолько хотел навредить Полине Гагариной, что не поскупился на услуги достаточно дорогих специалистов, которым приходится проводить достаточно сложные манипуляции. Я думаю, что наша любимая певица просто не совсем хорошо следит за своим здоровьем, как это позиционирует, — заключила нумеролог.

Поклонники заподозрили, что Гагарину сглазили после отмены концерта в Екатеринбурге из-за болезни. Правда, звезда тоже причастна к появлению слухов. Она пожаловалась подписчикам, что начала слишком часто болеть и в голову стали закрадываться "самые странные вещи", а затем поинтересовалась, верят ли они в сглаз. Фанаты сразу выдвинули версию, что в бедах певицы виновата Ольга Кормухина, которая подала на Гагарину в суд из-за песни Виктора Цоя "Кукушка".