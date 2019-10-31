В Москве пропала румынская певица INNA вместе со своей командой

Девушка прилетела из Бухареста и поселилась в гостинице. Она должна была вскоре отправиться в Санкт-Петербург к другу, однако перестала выходить на связь.

Полиция Москвы проводит проверку по факту исчезновения гражданки Румынии, певицы INNA. Об этом сообщает АГН "Москва". Вместе с девушкой также пропали её охранник-водитель, личный психолог-косметолог и барабанщик.

Елена Александра Апостоляну, а именно так и зовут INNA, прибыла из Бухареста 26 октября. Девушка поселилась в гостинице и планировала отправиться в Санкт-Петербург к другу. Однако вскоре перестала выходить на связь. После этого её знакомый обратился в полицию.

По его словам, девушка очень умна, но при этом доверчива. Парень считает, что её могли опоить чем-то и украсть телефоны.

— Пропала вся её компания, с которой она приехала в Москву. Она, охранник-водитель (мексиканец), личный психолог-косметолог (девушка и парень, если не ошибаюсь), музыкант на ударных установках из её музыкальной группы, — говорит знакомый исполнительницы.

Ранее Лайф сообщал о пропаже в Москве трёх семиклассников. Однако вскоре ученики были найдены. Они просто решили "уйти в поход".