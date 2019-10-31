Путин дал совет руководителям: Если уж взялся за дело, не надо плакаться

Российский лидер поясняет, что даже если тяжело, всё равно нужно решать поставленные задачи.

Президент России Владимир Путин выступил против полного списания кредиторских долгов медицинских учреждений, пояснив, что в каждой ситуации нужен индивидуальный подход. Лидер страны также напомнил про народную мудрость "взялся за гуж, не говори, что не дюж" и в целом призвал руководителей следовать этому совету.

— Нужно внимательно анализировать, из чего возникли финансовые обязательства: они возникли от головотяпства или из каких-то объективных обстоятельств, и, исходя из этого, соответствующим образом выстраивать финансовые отношения, — отметил Путин.

Он добавил, что "огульно" списывать задолженности нельзя, так как это снизит уровень финансовой дисциплины.

— Если ты взялся, понимаешь, в каком состоянии ты взял учреждение, либо область, либо город, если уж взялся за это, не надо плакаться по поводу того, как тебе тяжело, — заявил лидер страны на встрече с представителями общественности.

Путин пояснил, что нужно браться за дело и решать проблемы.