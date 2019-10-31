Врач оставил катетер в носу пациентки, через 10 лет ей пришлось лечь под нож

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Фото © LIFE

Об инородном теле женщина узнала, когда обратилась к стоматологам. Теперь она планирует через суд восстановить справедливость.

Жительница Екатеринбурга Татьяна Турковская десять лет назад обратилась за помощью в Екатеринбургский медицинский центр, чтобы вылечить сильный гайморит. Женщине сделали операцию, поставили катетер, который должен был постепенно вывести гной.

<p>Фото © LIFE</p>

Когда Татьяна пришла на очередной приём, врач катетер не обнаружил. При этом пациентка утверждала, что трубка не выпадала. Специалист заверил, что "в этом ничего страшного нет", и поставил новый катетер. Старый остался в носу. Его не могли обнаружить на протяжении долгих лет, силиконовый катетер рентген не показывал.

<p>Фото © LIFE</p>

Через десять лет Татьяна решила пойти к стоматологу. Когда ей делали снимок верхнего ряда зубов, врачи заметили, что гайморова пазуха вся загноилась. Верхний ряд зубов женщины был до такой степени в гное, что нужно было удалять все зубы. Врачи поняли, что в носу Екатерины есть инородное тело.

Мы срочно начали искать врача, который сможет помочь. Поехали в челюстно-лицевую клинику. Операцию делали 10 октября. Ей разворотили весь нос, чтобы достать эту трубку. Сейчас она на успокоительных, у неё воспалился лицевой нерв, делаем промывание каждый день. Мы уже потратили больше 200 000 рублей, — рассказал Лайфу супруг Татьяны Олег Турковский.

Мужчина рассказал, что уже ездил с супругой в ту клинику, где десять лет назад Татьяна делала операцию. Но, по его словам, заведующая медучреждением заявила, что пациентка тогда, вероятно, сама сняла трубку. Врач также заверила, что доктор их не помнит, а она ничем не может им помочь.

Теперь пара намерена через суд доказать ошибку врача, из-за которой Татьяна лишилась здоровья и большой суммы денег.

Лайф обратился за официальным комментарием к заведующей поликлиники "Екатеринбургский медицинский центр" Акуловой Ирине Сергеевне. Врач заявила, что не готова оперативно прокомментировать этот случай, но заверила, что ответит письменно в течение того срока, который позволяет закон.

Ранее Лайф рассказывал, что кировские врачи спасли новорождённого малыша с кишечником в груди.

Автор:
СВ
Сусанна Витвинская
Соавторы:
Елизавета  Клопкова
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