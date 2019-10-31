Врач оставил катетер в носу пациентки, через 10 лет ей пришлось лечь под нож

Об инородном теле женщина узнала, когда обратилась к стоматологам. Теперь она планирует через суд восстановить справедливость.

Жительница Екатеринбурга Татьяна Турковская десять лет назад обратилась за помощью в Екатеринбургский медицинский центр, чтобы вылечить сильный гайморит. Женщине сделали операцию, поставили катетер, который должен был постепенно вывести гной.

Когда Татьяна пришла на очередной приём, врач катетер не обнаружил. При этом пациентка утверждала, что трубка не выпадала. Специалист заверил, что "в этом ничего страшного нет", и поставил новый катетер. Старый остался в носу. Его не могли обнаружить на протяжении долгих лет, силиконовый катетер рентген не показывал.

Через десять лет Татьяна решила пойти к стоматологу. Когда ей делали снимок верхнего ряда зубов, врачи заметили, что гайморова пазуха вся загноилась. Верхний ряд зубов женщины был до такой степени в гное, что нужно было удалять все зубы. Врачи поняли, что в носу Екатерины есть инородное тело.

— Мы срочно начали искать врача, который сможет помочь. Поехали в челюстно-лицевую клинику. Операцию делали 10 октября. Ей разворотили весь нос, чтобы достать эту трубку. Сейчас она на успокоительных, у неё воспалился лицевой нерв, делаем промывание каждый день. Мы уже потратили больше 200 000 рублей, — рассказал Лайфу супруг Татьяны Олег Турковский.

Мужчина рассказал, что уже ездил с супругой в ту клинику, где десять лет назад Татьяна делала операцию. Но, по его словам, заведующая медучреждением заявила, что пациентка тогда, вероятно, сама сняла трубку. Врач также заверила, что доктор их не помнит, а она ничем не может им помочь.

Теперь пара намерена через суд доказать ошибку врача, из-за которой Татьяна лишилась здоровья и большой суммы денег.

Лайф обратился за официальным комментарием к заведующей поликлиники "Екатеринбургский медицинский центр" Акуловой Ирине Сергеевне. Врач заявила, что не готова оперативно прокомментировать этот случай, но заверила, что ответит письменно в течение того срока, который позволяет закон.

Ранее Лайф рассказывал, что кировские врачи спасли новорождённого малыша с кишечником в груди.