Зеленский заявил, что согласие Дании на "Северный поток — 2" усилило Россию

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Владимир Зеленский. Фото © Facebook / Офіс Президента України

Дания стала последней страной, которая разрешила прокладку газопровода по своей территории.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что согласие Дании на прокладку в своих водах нитки "Северного потока — 2" усилит Россию.

Строительство "Северного потока — 2" — это не только вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Поэтому я скажу откровенно: это усиливает Россию и ослабляет Европу… — заявил Зеленский на брифинге.

<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Украинский лидер, впрочем, признался, что в Киеве всё равно ожидали такого результата. То же самое ранее заявил и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его мнению, согласие Копенгагена было неминуемо. А Зеленский заявлял, что "Северным потоком — 2" Россия "выкрутит руки" Украине.

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