Бекмамбетов обвинил BadComedian в фальши

Блогер воспользовался самым лёгким способом заработать аудиторию — хейтерством, считает режиссёр.

Режиссёр Тимур Бекмамбетов назвал фальшью обзоры видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian. Кинематографист подчеркнул, что не обижается на пародии блогера.

— Я отношусь к нему не очень хорошо, так как хейтерство в Интернете — самый лёгкий способ заработать аудиторию. Никакого отношения. Восхищения не испытываю. Самая страшная вещь, которую он делает, — это то, что 90% людей смотрят его обзоры, но не смотрят фильмы. Это фальшь, — сказал он в интервью Юрию Дудю, опубликованном на ютуб-канале "вДудь"

Бекмамбетов признался, что неоднократно сталкивался с критикой в адрес своих "нехороших фильмов" со стороны людей, которые видели обзор BadComedian, но не саму картину.

Ранее стало известно, что кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к видеоблогеру BadComedian на миллион рублей.