Путин выразил надежду, что ОНФ вдохнёт жизнь в работу госмашины

Как отметил президент России, зачастую государство работает, как бездушный механизм.

Президент России Владимир Путин поддержал идею подключения Общероссийского народного фронта (ОНФ) к решению проблем, с которыми граждане обращаются к главе государства во время прямой линии. Такое включение общественников должно вдохнуть человеческие чувства в работу зачастую бездушной государственной машины, отметил Путин.

— Объём обращений там миллионами измеряется, поэтому, конечно, ни Администрация Президента, ни правительство с этим не совладают. Если вы готовы плечо подставить, я бы вам был очень благодарен, — обратился президент к представителям общественности и сопредседателю калининградского штаба ОНФ Олегу Авдышу.

В свою очередь, Олег Авдыш рассказал главе государства, что во время последней прямой линии только из Калининградской области поступило 7670 обращений людей, из них 400 касались медицинской тематики. Притом абсолютное большинство обращений было от людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Однако также в большей части случаев людям могли помочь общественники.

— Мы можем разработать программу, которая будет интегрировать активность общественников, возможности волонтёров и возможности исполнительной власти… Это позволит не оставить без решения ни одно обращение, — сказал представитель Общероссийского народного фронта.

Он добавил, что ОНФ может к концу года обработать весь массив обращений и представить президенту полную аналитику по июньской прямой линии.

Авдыш привёл пример работы регионального штаба ОНФ. Он рассказал президенту о женщине, которая ухаживает за инвалидом с детства, но не может получать соответствующую доплату по уходу за нетрудоспособным, так как является пенсионеркой. Общественники добиваются от правительства и Госдумы внесения поправок в законодательство, чтобы женщина и такие, как она, могли получить полагающуюся им выплату.

— Видите, мимо меня проскочила эта совершенно несправедливая ситуация, связанная с невозможностью получения социальных пособий пенсионерами. Это не специально кто-то придумал, это общий такой подход, — отреагировал Путин.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию встречи главы государства Владимира Путина с представителями общественности в Калининградской области.