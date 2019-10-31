Путин не против смягчить наказание для врачей за утрату наркотических препаратов

При этом глава государства уверен, что общество должно быть защищено от незаконного распространения сильнодействующих веществ.

Президент России Владимир Путин считает необходимым разработать правовые механизмы, которые позволят медикам уйти от чрезмерной ответственности при утрате наркотических препаратов, используемых для обезболивания. Такую непростую тему подняли представители общественности Калининградской области на встрече с главой государства.

Путин отметил, что избыточные требования и строгое наказание ведут к негативным последствиям — это напрягает медработников и не даёт им нормально работать.

— На уровне медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте, акт этот должен приобретать характер определённой нормы, может носить нормативный характер, — рассудил российский лидер.

При этом глава государства уверен, что общество должно быть защищено от незаконного распространения наркотиков.

— Мы, к сожалению, знаем случаи криминального характера, когда медицинские работники используют своё положение для того, чтобы пустить в нелегальный оборот препараты, содержащие наркотик, — указал он.

Напомним, что ранее вопрос о необходимости пересмотра ответственности врачей за нелегальный оборот лекарственных средств подняла во время прямой линии с президентом России общественный деятель, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. Она отметила, что нередки случаи привлечения врачей к уголовной ответственности из-за малейших неточностей и ошибок в отчётностях использования медицинских препаратов наркотического свойства, из-за чего врачи стали реже давать обезболивающее пациентам.

Владимир Путин попросил правоохранительные органы разобраться в данном вопросе и отметил, что необходимо выработать единую систему отчётности фиксации в обороте наркотических средств в сфере медицины.