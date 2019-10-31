Путин дал поручение повысить качество услуг в первичном звене здравоохранения

Нужно повысить качество услуг в первичном звене здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета в Светлогорске.

— Сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, в основном это относится к его первичному звену, — пояснил лидер страны.

Кроме того, ситуацию может усугублять и решение региональных властей схематично проводить оптимизацию в первичном звене медицины.

— Когда местные власти с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично, усложняют доступ к медицинской помощи, это только усугубляет ситуацию, — пояснил российский лидер.

Путин добавил, что повышение эффективности первичного звена здравоохранения должно быть в приоритете.