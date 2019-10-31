На актрису Лидию Вележеву завели дело за дебош на борту "Аэрофлота"

На актрису Лидию Вележеву завели административное дело за дебош на борту лайнера "Аэрофлота", который готовился к вылету из Москвы в Тель-Авив. По данным Mash, она уже в Израиле, готовится к спектаклю.

— Милиция видела, что я была абсолютно не пьяная. А анализы? Да, нашли. Но это я на борту выпила предложенный один бокал игристого вина, — по-прежнему оправдывается Вележева.

Как ранее писал Лайф, Вележева разбуянилась из-за задержки рейса. Под её горячую руку попали даже пассажиры, к которым она обращалась со словами: "Я — актриса, а вы — плебеи". В итоге звезду выпроводили из самолёта сотрудники полиции и отвели на медосвидетельствование. Сегодня она призналась Лайфу, что во время вчерашних событий находилась под действием препаратов.