Водитель сбил двух детей в Подмосковье и скрылся, введён план "Перехват"

Авария произошла на Егорьевском шоссе напротив ТД "Томилино" в Люберцах. Как сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, водитель за рулём ВАЗа сбил двух школьников 10 и 12 лет и скрылся. Полиция объявила план "Перехват".

— Автомобиль совершил наезд на двух детей, переходивших проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода. Сотрудниками полиции проводятся разыскные мероприятия, направленные на задержание водителя, совершившего ДТП, — добавили в пресс-службе ведомства.

Дети получили серьёзные травмы, но выжили. Информация об их состоянии уточняется.