Путин возмущён попытками сэкономить деньги за счёт зарплат санитарок

Российский лидер Владимир Путин возмутился из-за попыток сэкономить деньги за счёт зарплат санитарок, пояснив, что оплата их труда и так маленькая, а тут ещё и переводят их на ставки уборщиц.

— Не буду вдаваться в детали <...>, но некоторые вещи просто вызывают удивление. Допустим, вот санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу, но начали их переводить в уборщицы. Зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата... Ну и экономия, — возмутился российский лидер на заседании Госсовета в Светлогорске.

Путин отмечает, что на докторах и среднем персонале лежит огромная ответственность за здоровье россиян и очень многое зависит от их опыта, знаний и внимания к пациенту.