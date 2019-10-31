Хищникам из Челябинского зоопарка устроили Хэллоуин: Жуткие тыквы и сырое мясо

Не все звери поняли, что делать с овощем. Например, рысёнку пришлось помогать с извлечением из тыквы лакомства.

Хищникам из Челябинского зоопарка устроили празднование Хэллоуина с обязательным для мистического праздника атрибутом. Волкам, тигру и рысёнку раздали тыквы с их любимым лакомством внутри — сырым мясом.

— Волки методично и уверенно разносят тыквенные преграды. Амурский тигр Матис меланхолично наколол тыковку на зуб и долго думал, что же делать дальше, — рассказали в зоопарке.

Рысёнок Персей долго не мог сообразить, как же достать вкусности из тыквенного горшочка. Пришлось работникам зоопарка ему помочь. Спецоперация "Всем по тыкве!" состоялась в минувшие выходные — 26 и 27 октября.

Ранее Лайф сообщал, что более 90% россиян не собираются отмечать Хэллоуин. Многие отечественные знаменитости придерживаются обратной позиции. Среди тех, кто собирается отмечать, — хоккеист Александр Овечкин. Он даже показал свой костюм на Хэллоуин.