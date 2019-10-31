На Урале работник морга с шутками публиковал фото покойников

Мужчина предлагал подписчикам занять место умерших и советовал, как это лучше сделать.

В Екатеринбурге, предположительно, сотрудник морга публиковал фотографии трупов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". На его ужасный профиль обратила внимание подписчица паблика "[ТЕ] Типичный Екатеринбург".

Мужчина снабжал снимки саркастическими подписями. К примеру, под фотографией с детским гробом он написал, что "крысёнышу" гроб не нужен, а "его путь — труба крематория".

— Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом. И вот ещё что: в напарницы лучше взять девку. Помоложе и помягче, — написал мужчина под снимком с несколькими телами.

Также на странице было много фото оккультной направленности. На изображениях мужчина позирует со свечками, гробами, звёздами и другой колдовской атрибутикой. На данный момент его страница уже заблокирована.

Пользователи соцсети направили жалобу в региональное Министерство здравоохранения. Там сообщили, что ведомство начало проверку, личность мужчины устанавливается.

Ранее Лайф рассказывал о подобной ситуации в Воронеже. Но там неуместные шутки и жуткие фото публиковала фельдшер. Ей пришлось извиняться.