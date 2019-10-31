Полиция Бельгии в честь Хэллоуина объявила в розыск Джокера

Полиция Бельгии в честь Хэллоуина в шутку объявила в розыск известных киношных персонажей-злодеев, среди которых Фредди Крюгер, Джокер, Ганнибал Лектер и кукла Чаки.
— Если сегодня вы увидите этих беглецов, это нормально. Они, конечно, хотят конфет и напугать вас. Их признали виновными в лучшем наряде на Хэллоуин, — написали стражи порядка в своём официальном аккаунте в Twitter.
Si vous voyez ces fugitifs, c’est normal. Ils veulent certainement des bonbons et vous faire peur. Ils ont été jugés coupables pour le meilleur déguisement d’Halloween.— Police Fédérale (@policefederale) 31 октября 2019 г.
Par contre pour reconnaître nos fugitifs, mémorisez bien leurs visages sur https://t.co/vQT00rnjF8. #halloween pic.twitter.com/dYhoW3K4ax
Сообщение проиллюстрировали фотографиями клоуна-демона Пеннивайза, маньяка Ганнибала Лектера, персонажа ужастиков Фредди Крюгера, маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза, куклы Чаки, суперзлодея Джокера, вампира Дракулы, лорда Волдеморта, маньяка Кожаное лицо из фильмов ужасов "Техасская резня бензопилой".
В конце сообщения полицейские дали ссылку на список реальных опасных преступников, попросив граждан хорошо запомнить эти лица.
Хэллоуин традиционно отмечается 31 октября. Ранее Лайф сообщал, что более 90% россиян не собираются отмечать Хэллоуин. Среди тех, кто собирается, хоккеист Александр Овечкин. Он даже показал свой костюм на Хэллоуин.
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