Полиция Бельгии в честь Хэллоуина объявила в розыск Джокера

Но в конце праздничного поста стражи порядка разместили реальный список самых опасных преступников.

Полиция Бельгии в честь Хэллоуина в шутку объявила в розыск известных киношных персонажей-злодеев, среди которых Фредди Крюгер, Джокер, Ганнибал Лектер и кукла Чаки.

— Если сегодня вы увидите этих беглецов, это нормально. Они, конечно, хотят конфет и напугать вас. Их признали виновными в лучшем наряде на Хэллоуин, — написали стражи порядка в своём официальном аккаунте в Twitter.

Si vous voyez ces fugitifs, c’est normal. Ils veulent certainement des bonbons et vous faire peur. Ils ont été jugés coupables pour le meilleur déguisement d’Halloween.

Par contre pour reconnaître nos fugitifs, mémorisez bien leurs visages sur https://t.co/vQT00rnjF8. #halloween pic.twitter.com/dYhoW3K4ax — Police Fédérale (@policefederale) 31 октября 2019 г.

Сообщение проиллюстрировали фотографиями клоуна-демона Пеннивайза, маньяка Ганнибала Лектера, персонажа ужастиков Фредди Крюгера, маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза, куклы Чаки, суперзлодея Джокера, вампира Дракулы, лорда Волдеморта, маньяка Кожаное лицо из фильмов ужасов "Техасская резня бензопилой".

В конце сообщения полицейские дали ссылку на список реальных опасных преступников, попросив граждан хорошо запомнить эти лица.

Хэллоуин традиционно отмечается 31 октября. Ранее Лайф сообщал, что более 90% россиян не собираются отмечать Хэллоуин. Среди тех, кто собирается, хоккеист Александр Овечкин. Он даже показал свой костюм на Хэллоуин.