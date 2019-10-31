Полиция Бельгии в честь Хэллоуина объявила в розыск Джокера

10

Кадр из фильма "Джокер" / Фото © "Кинопоиск"

Но в конце праздничного поста стражи порядка разместили реальный список самых опасных преступников.

Полиция Бельгии в честь Хэллоуина в шутку объявила в розыск известных киношных персонажей-злодеев, среди которых Фредди Крюгер, Джокер, Ганнибал Лектер и кукла Чаки.

Если сегодня вы увидите этих беглецов, это нормально. Они, конечно, хотят конфет и напугать вас. Их признали виновными в лучшем наряде на Хэллоуин, — написали стражи порядка в своём официальном аккаунте в Twitter.

Сообщение проиллюстрировали фотографиями клоуна-демона Пеннивайза, маньяка Ганнибала Лектера, персонажа ужастиков Фредди Крюгера, маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза, куклы Чаки, суперзлодея Джокера, вампира Дракулы, лорда Волдеморта, маньяка Кожаное лицо из фильмов ужасов "Техасская резня бензопилой".

В конце сообщения полицейские дали ссылку на список реальных опасных преступников, попросив граждан хорошо запомнить эти лица.

Хэллоуин традиционно отмечается 31 октября. Ранее Лайф сообщал, что более 90% россиян не собираются отмечать Хэллоуин. Среди тех, кто собирается, хоккеист Александр Овечкин. Он даже показал свой костюм на Хэллоуин.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×