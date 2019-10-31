В Нарьян-Маре мужчина зашёл в детсад и убил ребёнка

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Фото © Flickr / Tom Woodward

В городе Нарьян-Маре мужчина вошёл в детсад и убил шестилетнего ребёнка. Как сообщают местные СМИ, убийца задержан.

Случилось это в детсаду "Сказка" на улице 60 лет СССР. Там сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

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