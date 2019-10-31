Обещали "вечную жизнь". Убийца зарезал малыша в детсаду из-за голосов в голове

Преступник спокойно зашёл в дошкольное учреждение и ударил ребёнка ножом в шею во время тихого часа.

Лайфу стали известны подробности страшного убийства, которое произошло в детском саду в Нарьян-Маре, где мужчина зарезал шестилетнего Кирилла. Преступник признался, что его якобы заставили это сделать голоса в голове.

Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, убийца спокойно прошёл на территорию детского сада, так как охрана решила, что он один из родителей. Преступник нанёс ребёнку смертельное ранение в шею. На допросе он заявил, что голоса в голове обещали ему "вечную жизнь" за убийство малыша.

Трагедия произошла во время тихого часа.