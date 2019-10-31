Лайф узнал личность убийцы, зарезавшего ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре

Совершить это ужасное преступление ему указали "голоса в голове". Они "пообещали" вечную жизнь.

Шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре зарезал Денис Позднеев 1983 года рождения. Об этом сообщил Лайфу источник в местных правоохранительных органах. Преступник задержан. Убитый — шестилетний Кирилл 2013 года рождения.

По данным Лайфа, мужчину охрана пропустила в детсад, потому что приняла его за отца одного из детей. Войдя в группу, убийца нанёс ребёнку удар ножом, тот умер на месте. Напавший аргументировал свои действия голосами в голове: "Убьёшь ребёнка — будешь жить вечно".

Случилось это в детсаду "Сказка" на улице 60 лет СССР. Там сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.