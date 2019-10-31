Семья найденного мёртвым солдата обвинила руководство части в сокрытии убийства

По словам родителей молодого человека, на теле их сына были найдены загримированные синяки и иные следы, не характерные для самоубийства.

В воинской части в Козельске Калужской области проводится расследование по факту смерти 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова. Следствие склоняется к версии о самоубийстве, однако с этим категорически не согласна семья умершего.

Как рассказали Лайфу члены семьи, в деле изначально было множество неточностей и белых пятен: не могли точно сказать, где нашли тело Сергея, не было части показаний, потом отказывали в повторной судебно-медицинской экспертизе и так далее. Родные Сергея Сафонова уверены, что его убили, а преступление собираются скрыть, выставив молодого человека самоубийцей.

— И вот 26-го числа сделали повторную экспертизу. Отказали изначально, что, мол, экспертизу уже проводили и в повторной экспертизе не нуждается. Так сказал следователь. Добились в итоге. Сам эксперт сказал, что экспертиза, правда, ещё не готова, будет готова на следующей неделе, фотографии есть, видео, есть следы насилия, что он боролся, так он сказал. Следователи сказали, что умер от удушья, в Козельске говорят, мы даже показания не видели, — рассказала Лайфу двоюродная сестра Сергея Наталья Медведева.

Она также указывает, что непосредственно после экспертизы в Козельске вскрылся факт, что зачем-то Сергею гримировали руки, колено, как если бы он получил синяки при избиении.

— На фотографиях у него синяки на рёбрах, гематомы. Кулаки, когда ему помыли, загримированы у него зачем-то, колено правое почему-то загримировали. Эксперты в Козельске хотели, видимо, что-то скрыть, — отмечает Наталья.

По словам Натальи, в части заявили, что незадолго до гибели Сергея у него произошёл конфликт с сослуживцами. Причиной якобы стало то, что он взял чей-то телефон и собирался его продать. Однако, как утверждают родители, в деньгах их сын не нуждался, они всегда готовы были ему выслать.

— Ещё должны были перевести его. Две недели назад к нему матушка приезжала, у него синяк был под глазом. Она спросила у него: "Откуда у тебя синяк?" Он сказал, что ударился об стол. Мама сказала, что пойдёт к командиру и узнает, об какой стол ты ударился. На что Сергей сказал маме, чтобы не лезла, что его скоро переводят. Маме ещё звонил и сказал: "Мама, не переживай, меня скоро переведут, а эти дембельнутся". Куда должны были переводить, не знаю, — добавила Наталья.

Как ранее сообщал Лайф, по предварительным данным, именно неуставные отношения стали причиной трагедии в другой воинской части — в Забайкальском крае. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь из автомата по сослуживцам. Восемь человек погибли, двое были ранены. Сам Шамсутдинов был обезврежен. Ведётся расследование.