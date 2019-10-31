СК возбудил дела по трём статьям в связи с убийством малыша в детсаду

Во время тихого часа в дошкольное учреждение зашёл пьяный мужчина и зарезал ребёнка.

По факту убийства шестилетнего мальчика в одном из детских садов Нарьян-Мара возбуждены уголовные дела сразу по трём статьям: "Убийство малолетнего", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

— Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения, — уточнили в СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По делу о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, будут проверены действия сотрудников садика и охранника, допустившего проникновение в дошкольное учреждение постороннего.

Как ранее писал Лайф, мужчина зашёл в детсад "Сказка" на улице 60 лет СССР во время тихого часа и ударил ножом одного из малышей. Ребёнок умер на месте. Лайф узнал личность убийцы.