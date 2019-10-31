Рики Мартин впервые показал своего четвёртого ребёнка

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Фото © Instagram/ricky_martin

Свадьба певца с художником родом из Сирии состоялась в марте прошлого года. Это их второе "совместное" чадо.

Певец Рики Мартин опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фотографию новорождённого малыша. Вместе с ребёнком, которого назвали Реми, в кадре и муж Мартина Джван Йозеф. На пост обратил внимание портал "Дни.ру".

Наш сын Ренн Мартин-Йозеф родился, — подписал фотографию музыкант.

Это уже четвёртый ребёнок 47-летнего певца. Близнецам Валентино и Маттео уже по 11 лет. В прошлом декабре у Рики Мартина родилась дочка Люсия. Гомосексуальная пара пользуется услугами суррогатных матерей.

Свою дочь Рики Мартин долго скрывал от публики, и её лицо он показал только в августе.

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