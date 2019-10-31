Трампа высмеяли из-за коллажа с собакой-героем на месте ветерана

Четвероногий по кличке Конан на следующей неделе получит аудиенцию в Белом доме.

Президент США опубликовал в своём твиттере фото, на котором он якобы награждает собаку, участвовавшую в операции по уничтожению лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. Трамп отметил, что пёс на следующей неделе посетит Белый дом.

Накануне этот снимок опубликовал консервативный новостной сайт The Daily Wire. За основу изображения журналисты взяли фото с церемонии награждения ветерана Вьетнама Джеймса Макклафэна. На коллаже собака по кличке Конан получает Медаль почёта не с пятиконечной звездой, а с отпечатком лапы.

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 октября 2019 г.

Пользователи Сети дали волю фантазии и опубликовали свои версии фотографии.Так, пользователь с ником Eugene Gu поменял местами героев фото, подписав пост: "Так будет точнее".

This recreation is much more accurate. pic.twitter.com/Sdte11MXN2 — Eugene Gu, MD (@eugenegu) 31 октября 2019 г.

Другой комментатор опубликовал коллаж, в котором Трамп якобы надевает пятиконечную звезду Бараку Обаме со словами: "Починил это".

Напомним, что аль-Багдади был убит 27 октября в сирийской провинции Идлиб. СМИ публиковали видео с места ликвидации боевика. Вместе с ним был уничтожен его ближайший помощник аль-Мухаджир. Сегодня появились первые кадры операции по ликвидации аль-Багдади.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.