Лайф выяснил подробности убийства спящего малыша в детсаду Нарьян-Мара

Охранник спокойно пропустил незнакомца, посчитав, что он родитель одного из детей.

Убийство спящего мальчика в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре остановить было попросту некому, поскольку никого из воспитателей в этот момент на месте не было. Об этом рассказал Лайфу источник.

Охранник же, по его словам, принял мужчину за отца одного из детей. Злоумышленник фактические беспрепятственно вошёл в здание, затем в комнату, где спали дети, выбрал жертву и убил.

Известие о гибели ребёнка по телефону сообщила его матери одна из воспитательниц. При этом отец малыша говорит, что не знает убийцу своего сына.

Ранее сообщалось, что местный житель зашёл в детсад во время тихого часа и ударил ножом одного из малышей. Ребёнок умер на месте, убийца был задержан. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям. Лайф узнал личность убийцы.