Убийцу ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре скрутили охранники

Мужчину, который зарезал шестилетнего Кирилла в детском саду в Нарьян-Маре, скрутили охранники. Они удерживали 36-летнего Дениса до приезда полиции. Об этом рассказала Лайфу заведующая дошкольным учреждением.

По её словам, убийство было совершено в 13:35 в группе № 6. При этом злоумышленник поднялся на второй этаж, где спали малыши. После ранения ребёнок ещё был жив некоторое время.

Ранее Лайф выяснил, что в момент убийства спящего ребёнка никого из воспитателей на месте не было.