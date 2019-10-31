Врачи рассказали, в каком возрасте лучше не принимать антиоксиданты

Эти вещества в естественной форме содержатся в черносливе, тыкве, винограде, орехах. Можно их найти и искусственно синтезированными в таблетках.

Антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы в организме, не всегда несут пользу. Всё зависит от состояния человека и его возраста, отмечает News.ru.

Свободные радикалы — атомы или группы атомов с непарными электронами, которые могут вытягивать частицы из клетки, отчего последние могут погибать. Свободные радикалы могут воспроизводиться самим организмом, а можно их получить извне: с едой, питьём, воздухом и курением.

Свободные радикалы несут как вред, так могут и уничтожать раковые клетки, вирусы и бактерии, некоторые участвуют в процессе производства гормонов или ферментов. Проблемы наступают, когда свободных радикалов становится слишком много, они запускают процесс старения.

— В более молодом возрасте, от 30 до 45 лет, свободные радикалы скорее работают во вред, они разрушают здоровые клетки. Человек старится, портится кожа. Поэтому принимать антиоксиданты в таблетированном виде необходимо. Они продлевают молодость и сохраняют здоровье, — заявил изданию старший научный сотрудник лаборатории физико-химических основ регуляции биологических систем Института биохимической физики имени Эмануэля РАН Валерий Мамаев.

Самые известные антиоксиданты — это аскорбиновая кислота, витамин Е, провитамин А, ликопин, танины, антоцианы.

Эксперт советует отказаться от приёма антиоксидантов в таблетках в возрасте от 45 до 60 лет. После 60 можно возобновить, когда вероятность появления рака уменьшается с каждым годом, ведь в этом возрасте прекращается активный рост капилляров и питание всех клеток, в том числе и раковых.

Недавно учёные назвали финики одним из лучших продуктов, богатых антиоксидантами.