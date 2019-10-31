Рогозин рассказал, почему "Роскосмос" возглавляет журналист по образованию

Глава госкорпорации отметил, что это должность не техническая, поэтому профильное образование для руководителя не требуется.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что эту госкорпорацию может возглавлять и человек без профильного образования. Он в своё время окончил журфак МГУ.

— Единственный, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли, это генеральный директор "Роскосмоса", — отметил он.

Рогозин подчеркнул, что должность гендиректора политическая, а не техническая. Однако все остальные сотрудники "Роскосмоса", по его мнению, должны иметь профильное образование.

Ранее Лайф сообщал, что "Роскосмос" построит два дополнительных "Союза" из-за проблем у NASA.