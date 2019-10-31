СК показал допрос убийцы малыша в детсаду в Нарьян-Маре

Следственный комитет РФ опубликовал видео с убийцей малыша, которого зарезали в детском саду в Нарьян-Маре. Сейчас Поздеев находится на допросе.

Злоумышленник в наручниках, причем на его руках видны следы крови.

Также есть и кадры из квартиры преступника: бардак и куча пустых бутылок. Местные власти рассказывали, что Поздеев состоит на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Как уже сообщал Лайф, преступник зашел в детский сад "Сказка", его никто не остановил, так как охрана решила, что он один из родителей.