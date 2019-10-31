Лайф публикует видео из детсада, где зарезали шестилетнего мальчика

У дверей детского сада, куда сегодня во время тихого часа пробрался местный житель и зарезал шестилетнего мальчика, дежурят врачи и несколько нарядов полиции. Лайф публикует видео с места страшной трагедии.

Родители спешно забирают своих детей. А в окнах на втором этаже, где и развернулась жестокая расправа, видны полицейские.

Ранее сообщалось, что местный житель беспрепятственно зашёл в детсад, поднялся на второй этаж и ударил ножом одного из спящих малышей. Ребёнок умер на месте, убийцу скрутили подоспевшие охранники. Позже он заявил полиции, что пошёл на жестокое убийство ради "вечной жизни", которую ему обещали голоса. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям. Лайф узнал личность убийцы.