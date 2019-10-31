Лайф публикует видео, как убийца с ножом заходит в детский сад

У охраны не возникло вопросов к мужчине: его приняли за одного из родителей, который пришёл за своим ребёнком.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения, на которых убийца Денис Поздеев заходит в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре. В рукаве слева у него спрятан нож, которым он вскоре убьёт шестилетнего Кирилла.

Поздеев преодолел расстояние от проходной и маленького коридора на первом этаже до лестницы, ведущей на второй этаж, к спальне малышей. Его жертвой стал первый попавшийся спящий ребёнок. Как уже сообщал Лайф, у охраны не возникло вопросов к мужчине: его приняли за одного из родителей.

Как ранее сообщал Лайф, преступник нанёс ребёнку смертельное ранение в шею. На допросе он заявил, что голоса в голове обещали ему "вечную жизнь" за убийство малыша. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям.