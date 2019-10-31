Сбербанк вновь снизил ставки по ипотеке

Для отдельных категорий граждан по субсидированным кредитам она может опускаться ещё ниже.

После решения Банка России об уменьшении ключевой ставки проценты по ипотеке снизил и Сбербанк. Сейчас это 9,3%. Об этом премьер-министру России Дмитрию Медведеву сообщил глава банка Герман Греф.

— По ипотеке мы снизили ставку уже после снижения ставки ЦБ, мы снизили ещё раз ставку по ипотеке, и сейчас у нас базовая ставка 9,3%. По субсидированным застройщикам — 7,3%, для молодых семей — 8,8%, — сказал Греф.

Он подчеркнул, что важную роль в снижении ставок играет процесс их субсидирования государством. Например, благодаря госпрограммам средняя ставка для семей с двумя и более детьми составляет 5%.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, в последний раз ставки по ипотеке он снижал 1 октября.

Ранее Лайф сообщал, что с начала текущего года Сбербанк сократил около 16 тысяч своих сотрудников.