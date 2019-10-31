Зарезавший малыша в Нарьян-Маре: Убил ребёнка, чтобы сбылось заклинание

Убийца шестилетнего мальчика в детсаду Нарьян-Мара Денис Поздеев сразу после жестокой расправы рассказал о своих мотивах. Злоумышленника скрутили и положили со связанными сзади руками в автомобиль, а затем расспросили о содеянном.
— Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь близким и богатую жизнь себе и им... Надо было убить ребёнка, маленького ребёнка, чтобы заклинание сбылось, — говорит он на кадрах дрожащим голосом.
Убийца подробно рассказывает, где купил книгу со зловещим приказом. При этом он осознаёт, что вместо желанных вечной жизни и богатства ему грозит тюрьма.
— Сбылось заклинание? — спрашивает автор видео, на что убийца отвечает отрицательно.
Ранее сообщалось, что местный житель беспрепятственно зашёл в детсад, поднялся на второй этаж и ударил ножом одного из спящих малышей. Ребёнок умер на месте, убийцу скрутили подоспевшие охранники. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям. Лайф узнал личность убийцы.
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