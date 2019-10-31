В НАТО потребовали, чтобы Россия отдала Крым Украине

В Государственной думе заявление альянса назвали вмешательством во внутренние дела РФ.

Совместная комиссия Украины и НАТО обратилась с публичным заявлением к России с требованием вернуть контроль над Крымским полуостровом Киеву. Соответствующий документ размещён на сайте Североатлантического альянса. Также в нём военно-политический блок выступил с критикой наращивания военной мощи России на полуострове.

— Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине и призываем Россию предоставить международным мониторинговым организациям доступ в Крым, — говорится в заявлении.

Член Комитета Госдумы России по международным делам Антон Морозов прокомментировал обращение НАТО. В интервью RT российский депутат отметил, что подобные призывы о передаче территорий РФ другому государству являются вмешательством во внутренние дела страны.

— Что касается первой части заявления, то это мы расцениваем как откровенное вмешательство во внутренние дела России, поскольку полуостров, как известно, по итогам референдума окончательно вошёл в состав Российской Федерации, и все заявления, которые звучат по поводу действий России в Крыму, следует расценивать именно таким образом, — отметил Антон Морозов.

Также он заявил, что никто не ставит препятствий в посещении Крыма никаким международным организациям. И более того, в последние годы полуостров посещают всё больше иностранцев, включая европейских парламентариев.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".