Камеры отследили путь убийцы в детском саду Нарьян-Мара — видео

Лайф публикует полное видео с камер наблюдения в дошкольном учреждении "Сказка", где мужчина зарезал шестилетнего ребёнка.

На кадрах видно, как 36-летний Денис Поздеев хладнокровно заходит в здание детского сада. Он расстёгивает куртку и спокойной походкой направляется к лестнице, ведущей на второй этаж. В этот момент орудие убийства — небольшой нож — спрятано в рукаве его верхней одежды.

Двигаясь по коридору, он в какой-то момент замешкался, будто сомневаясь, в какую из дверей идти. Однако в результате он направился к крылу, где располагается спальня старшей группы. Там Денис нанёс смертельное ранение в шею шестилетнему Кириллу. Мальчик в момент расправы спал.

Когда злоумышленник появляется в объективе камер в следующий раз, его уже выводят из детского сада полицейские.

Напомним, что у охраны не возникло вопросов к мужчине: его приняли за одного из родителей, который пришёл за своим ребёнком. На допросе преступник заявил, что голоса в голове обещали ему "вечную жизнь" за убийство малыша. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям.